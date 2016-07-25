Стрельба в ночном клубе Флориды: полиция задержала трех подозреваемых

16:35, 25 июля 2016
Мир
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Во Флориде полиция задержала подозреваемых в стрельбе у подростков, посещавших ночной клуб Blu.

ANI_news

Об этом сообщает Independent.

Сейчас задержаны три человека, однако предполагается, что в перестрелке могли участвовать больше человек.

Сейчас ведется расследование и устанавливаются мотивы преступления.

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