Стрельба в ночном клубе Флориды: полиция задержала трех подозреваемых
16:35, 25 июля 2016Мир
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Во Флориде полиция задержала подозреваемых в стрельбе у подростков, посещавших ночной клуб Blu.
Во Флориде сегодня снова произошла стрельба / ANI_news
Об этом сообщает Independent.
Сейчас задержаны три человека, однако предполагается, что в перестрелке могли участвовать больше человек.
Сейчас ведется расследование и устанавливаются мотивы преступления.
Читайте такжеМассовое убийство в гей-клубе Орландо: 49 мировых звезд рассказали о 49 жертвах теракта (видео)Ранее УНИАН сообщал, что два человека были убиты и более десятка получили ранения в результате стрельбы в ночном клубе Флориды. По словам полицейских, 14-16 человек получили ранения в результате стрельбы.
1 dead and 14 wounded in Florida nightclub shooting, Police seal the area pic.twitter.com/tvSG7u8u1d— ANI (@ANI_news) July 25, 2016
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