Правозащитники призвали президента США помиловать Сноудена

Об этом пишет Русская служба Би-Би-Си.

Американский союз защиты гражданских свобод, Amnesty International и Human Rights Watch запустили онлайн-петицию с требованием официально помиловать информатора, отметив, что он действовал в общественных интересах.

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"Перед выходом в прокат нового фильма Оливера Стоуна о разоблачениях Сноудена и его бегстве в Россию наша кампания призывает помиловать бывшего сотрудника АНБ до того, как президент Барак Обама покинет свой пост в январе", - говорится в совместном заявлении трех НКО.

Сноуден поблагодарил правозащитников за поддержку и заявил, что считает важной возможность обличать ошибки правительства.

"Я беспокоюсь не только о себе. Если меня и других информаторов посадят на много лет в тюрьму, не дав возможности объяснить нашу мотивацию присяжным, это может заморозить работу будущих информаторов, которые, как и я, раскрывают произвол и перегибы власти", - сказал Сноуден в ходе видеоконференции из Москвы.

Как сообщал УНИАН, бывший аналитик Агентства нацбезопасности США Эдвард Сноуден попросил президента страны Барака Обаму о помиловании. Он считает, что открытие им информации о слежке американскими и британскими спецслужбами за гражданами было оправданным и пошло на пользу обществу

На прошлой неделе Сноуден заявил в интервью Financial Times, что допускает причастность России к недавним хакерским атакам на США.

Ранее он раскритиковал принятие в России пакета антитеррористических законов, разработанных депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым.