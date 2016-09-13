Сноуден ожидает от Обамы помилования – The Guardian

Как заявил Сноуден в интервью Guardian, он считает, что открытие им информации о слежке американскими и британскими спецслужбами за гражданами было оправданным и пошло на пользу обществу, пишет Украинская правда.

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"Да, есть законы в книгах, которые говорят одно, но видимо поэтому и существует право помилования – для исключений, для вещей, которые могут выглядеть незаконными на страницах, но, если мы взглянем на них с точки зрения морали, если мы взглянем на них этично, если мы взглянем на результаты, станет видно, что это было необходимо и жизненно важно", – сказал он.

Среди положительных последствий своего поступка он назвал изменения политики со стороны американской власти и судов.

Издание напомнило, что он сделал это заявление на фоне кампании в поддержку помилования Сноудена, которая сейчас набирает обороты.

Напомним, весной 2015 года Сноуден попросил политического убежища в Швейцарии, заявив, что хотел бы вернуться в Женеву, где он когда-то работал на американское АНБ.



