В штабе Клинтон опровергли слухи о ее выходе из президентской гонки из-за болезни
В штабе кандидата в президенты США Хиллари Клинтон заявили, что она продолжит свою предвыборную кампанию сразу после того, как оправится от пневмонии.
Комментируя слухи о возможном отказе Клинтон от дальнейшего участия в президентской гонке, ее представители сказали, что она уже идет на поправку и планирует вернуться с больничного в четверг, 15 сентября, передает Русская служба Би-би-си.
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В воскресенье, 11 сентября, на проходившей в центре Нью-Йорка траурной церемонии в память о жертвах терактов 2001 года Клинтон стало плохо: она покачнулась, после чего охрана и помощники увели ее в поджидавшую машину.
У Клинтон диагностировали атипичную пневмонию. Врачи заверили журналистов, что такая болезнь не слишком опасна и пациента можно излечить. Тем не менее в прессе появились слухи о возможном отказе Клинтон от дальнейшего участия в избирательной кампании.
В частности, в СМИ начали обсуждать возможного преемника Клинтон в качестве кандидата на пост президента США. Среди прочих называлось имя демократа Берни Сандерса, ранее проигравшего ей борьбу за право выдвинуться в президенты.