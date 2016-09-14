Комиссия британского парламента: операция в Ливии вызвала миграционный кризис и расцвет ИГ

В документе отмечается, что "политика Соединенного Королевства в Ливии до и после интервенции в марте 2011 года основывались на ложных предположениях и неполном понимании специфики страны и ситуации в ней", передает Русская служба Би-би-си.

Ответственность за случившееся комиссия возлагает на бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, позиция которого, согласно докладу, сыграла решающую роль в принятии решения об участии в военной операции.

"Действия Соединенного Королевства в Ливии были частью плохо спланированной интервенции, результаты которой сказываются до сих пор", - сказал глава парламентской комиссии Криспин Блант, входящий, как и Кэмерон, в Консервативную партию.

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Среди наиболее опасных последствий операции авторы доклада выделяют миграционный кризис в Европе, внутренний вооруженный конфликт и массовые нарушения прав человека в Ливии, а также становление и развитие экстремистской группировки "Исламское государство".

Представитель британского правительства в ответ на эти заявления напомнил, что операция в Ливии проводилась с санкции ООН и получила одобрение Лиги арабских государств.

Помимо Кэмерона авторы доклада считают ответственной за случившееся Францию, которая была одним из инициаторов интервенции. В документе говорится, что французская разведка переоценила опасность, которую представляла для мирных жителей гражданская война в стране.

Форин-офис выступил в защиту военной операции пятилетней давности.

"Муаммар Каддафи был непредсказуем, он обладал и средствами, и решимостью претворить в жизнь все свои угрозы. Его действия нельзя было игнорировать, необходим был решительный и коллективный ответ. В течение всей кампании мы действовали в рамках мандата ООН, защищая мирное население", - сказал представитель британского внешнеполитического ведомства.

Международная операция в Ливии была санкционирована Советом Безопасности ООН 17 марта 2011 года. Ей предшествовали массовые протесты против президента Муаммара Каддафи, переросшие в полномасштабную гражданскую войну.

Участники операции в основном оказывали поддержку с воздуха ливийским повстанцам. В итоге последним удалось разбить войска Каддафи. Сам ливийский лидер был пойман и убит, а в стране появилось новое правительство.

После окончания войны ситуация в Ливии так и не стабилизировалась. В настоящее время официальные власти фактически контролируют только Триполи и его окрестности, в то время как другие регионы объявили себя автономными.

Президент США Барак Обама в одном из интервью назвал решение о вторжении в Ливию своей большой ошибкой. Однако он также критиковал и европейских союзников своей страны, которые, по его мнению, потеряли к Ливии интерес сразу после вторжения.