США и Израиль договорились подписать соглашение о предоставлении рекордной военной помощи

Об этом пишет Reuters.

Это станет самой большой военной помощью со стороны США, которую они оказывали другому государству. Однако, она включает и ряд уступок со стороны премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

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Среди них - отказ Израиля от поиска дополнительных средств через Конгрес США кроме ежегодной суммы, запланированной в новом пакете. Также, Израиль получил возможность тратить часть полученных от США средств на финансирование собственной оборонной промышленности вместо приобретения американского вооружения.

Согласно новому договору, Израиль будет получать от $3,8 млрд в год на протяжении 10 лет. Согласно действующему договору, действие которого истекает в 2018 году, США перечисляют Израилю $3,1 млрд помощи в год.