Волшебное преображение: заточенному в амбаре псу состригли 15 килограммов грязной шерсти (фото, видео)

20:07, 13 сентября 2016
Мир
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Пиренейская горная собака по имени Лазарь прожила в грязном амбаре шесть лет. За это время пес сильно оброс.

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Сосед смертельно больного хозяина Лазаря попросил грумеров помочь псу, пишет Медуза во вторник, 13 сентября. В начале сентября его вывели на свободу и постригли.

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Как отмечается, Лазаря перевезли в некоммерческую организацию Big Fluffy Dog Rescue, занимающуюся спасением крупных пород собак. Сейчас пес находится у временной приемной семьи, а в будущем он отправится к кому-то на постоянное проживание.

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