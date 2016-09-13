Волшебное преображение: заточенному в амбаре псу состригли 15 килограммов грязной шерсти (фото, видео)

Сосед смертельно больного хозяина Лазаря попросил грумеров помочь псу, пишет Медуза во вторник, 13 сентября. В начале сентября его вывели на свободу и постригли.

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Как отмечается, Лазаря перевезли в некоммерческую организацию Big Fluffy Dog Rescue, занимающуюся спасением крупных пород собак. Сейчас пес находится у временной приемной семьи, а в будущем он отправится к кому-то на постоянное проживание.