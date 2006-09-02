Кувейтская газета раскрыла план переворота в Ливане

Кувейтская газета al-Rai al-Am утверждает со ссылкой на высокопоставленных арабских дипломатов, что Сирия разработала план свержения правительства Ливана, которое возглавляет премьер-министр Фуад Синиора, сообщает израильская газета Yediot Ahronot.

По данным al-Rai al-Am, выполнение плана возложено на экстремистскую группировку "Хезбалла" и ливанского генерала Мишеля Ауна, который возглавляет христианский парламентский блок и является союзником "Хезбаллы".

"Конечная цель плана - включить Ливан в ось Иран-Сирия", - пишет al-Rai al-Am.

Израиль и США обвиняют сирийские власти в финансовой и военной помощи "Хезбалле". В пятиницу генеральный секретарь ООН Кофи Аннан по итогам переговоров с сирийским президентом Башаром Асадом заявил, что Сирия согласилась поддержать эмбарго на поставки оружия ливанским боевикам и организовать совместное с ливанской армией патрулирование ливано-сирийской границы.

Правительство Израиля выразило сомнения в том, что сирийские власти прекратят поддержку "Хезбаллы". "Сирия остается убежищем для террористов", - заявили в израильском правительстве.

Лента.ру