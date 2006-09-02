Среди жертв авиакатастрофы в Иране 11 детей

Среди жертв произошедшей накануне в иранском городе Мешхед авиакатастрофы самолета Ту-154 - одиннадцать детей в возрасте от 2 до 12 лет.

Об этом сообщает иранское информационное агентство "Фарс". В настоящее время проходит опознание погибших, которое крайне затруднено из-за того, что тела сильно обгорели. На данный момент опознаны только 4 из 28 погибших.

На месте происшествия работают эксперты. Согласно поступающей информации, специалисты пытаются установить причину сильного пожара, который произошел в центральной части фюзеляжа, ближе к носовой части самолета. Как сообщил журналистам представитель иранской авиакомпании, произошедшее возгорание - из разряда труднообъяснимых явлений, поскольку топливо находится в крыльях и хвостовой части самолета.

Как сообщал УНИАН, самолет Ту-154, находившийся в лизинге у иранской авиакомпании "Иран эйртур", совершил в пятницу аварийную посадку в аэропорту города Мешхед. При приземлении у лайнера произошло разрушение переднего шасси, он покинул взлетно- посадочную полосу, после чего загорелся. Власти подтверждают информацию о гибели 28 человек, сообщая при этом, что несколько пострадавших находятся в больницах Мешхеда в критическом состоянии. Получили ранения и отравились угарным газом 43 человека. Никто из членов экипажа не пострадал. Всего на борту находилось 147 человек.