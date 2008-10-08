Украина и Россия вооружают Судан наперегонки?

Боеприпасы и танки на борту сухогруза "Фаина", захваченного пиратами у берегов Сомали, могли предназначаться для Южного Судана. Это подтверждают документы, которые оказались в распоряжении Би-Би-Си.

Копия грузовой декларации свидетельствует о том, что контракт на поставку техники был заключен министерством обороны Кении от лица правительства Южного Судана, сообщает русская служба Би-Би-Си.

Кенийское оборонное ведомство является, в соответствии с этим документом, лишь получателем груза.

Контрактные номера танков, гранатометов и зенитных установок содержит код GOSS, который, как сообщили Би-Би-Си военные эксперты, обычно используется как сокращение от "Government of South Sudan" (с английского – «правительство Южного Судана»).

Эта информация расходится с заявлениями кенийских властей о том, что оружие на борту "Фаины" должно было быть поставлено в рамках программы по перевооружению армии Кении.

Как говорят военные эксперты, многие записи в контракте указывают на правительство Южного Судана.

Документ был уже предоставлен парламентской комиссии Кении. Правительство страны пока не дало никаких комментариев.

Несмотря на то, что импорт оружия не является нарушением законодательства, эта история ставит Кению в сложное положение, в том числе и из-за того, что власти страны способствовали прекращению гражданской войны между Южным Суданом и правительством Хартума в 2005 году.

Специалисты также добавляют, что это не единственная партия военной техники, предназначавшаяся для южно-суданского правительства. Так, по некоторым сведениям, в регион в последние несколько месяцев было поставлено около сотни танков российского производства.

Эти данные могу свидетельствовать о начале гонки вооружений между Южным и Северным Суданом в ожидании референдума о независимости Юга, намеченного на 2011 год.

В настоящее время захваченное судно окружено военными кораблями, которые ведут за ним постоянное наблюдение.