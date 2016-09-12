Сирийские повстанцы выразили замечания к условиям перемирия, но пообещали их выполнять
Сирийские повстанцы заявляют, что достигнутое между США и Россией соглашение о перемирии, которое должно вступить в действие в понедельник, 12 сентября, не содержит никаких гарантий соблюдения режима прекращения огня, механизмов контроля за ним и санкций за его нарушение.
Объединение групп сирийских повстанцев вечером в воскресенье, 11 сентября, обнародовало свое письмо, адресованное представителю США по Сирии, в котором пообещали, что будут сотрудничать в рамках соглашения о перемирии, однако выразили к нему свои замечания, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.
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В частности, они заявили о своей обеспокоенности тем, что соглашением не предусмотрен запрет для полетов правительственной авиации после того, как перемирие вступит в силу. Кроме того, по мнению сирийских повстанцев, соглашение полностью игнорирует проблемы территорий страны, которые находятся в блокаде, в частности, в провинциях Дамаск и Хомс. Они настаивают, что гуманитарная помощь должна быть доставлена до всех заблокированных районов.
Также они заявляют о слабых шансах на успех соглашения о перемирии из-за "двойных стандартов" во время ее составления, ведь перемирие, согласно договору, не распространяется на бывшие подразделения "Аль-Каиды", однако касается иностранных шиитских боевиков.
Как сообщал УНИАН, в понедельник в Сирии должно наступить 10-дневное перемирие, за которым должны быть скоординированные авиаудары по позициям ИГ.
Перемирие было согласовано в пятницу в ходе переговоров в Женеве между США и Россией.