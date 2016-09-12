Сирийские повстанцы выразили замечания к условиям перемирия, но пообещали их выполнять

Объединение групп сирийских повстанцев вечером в воскресенье, 11 сентября, обнародовало свое письмо, адресованное представителю США по Сирии, в котором пообещали, что будут сотрудничать в рамках соглашения о перемирии, однако выразили к нему свои замечания, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

Читайте такжеПравительство Сирии одобрило новый план перемирия

В частности, они заявили о своей обеспокоенности тем, что соглашением не предусмотрен запрет для полетов правительственной авиации после того, как перемирие вступит в силу. Кроме того, по мнению сирийских повстанцев, соглашение полностью игнорирует проблемы территорий страны, которые находятся в блокаде, в частности, в провинциях Дамаск и Хомс. Они настаивают, что гуманитарная помощь должна быть доставлена до всех заблокированных районов.

Также они заявляют о слабых шансах на успех соглашения о перемирии из-за "двойных стандартов" во время ее составления, ведь перемирие, согласно договору, не распространяется на бывшие подразделения "Аль-Каиды", однако касается иностранных шиитских боевиков.

Как сообщал УНИАН, в понедельник в Сирии должно наступить 10-дневное перемирие, за которым должны быть скоординированные авиаудары по позициям ИГ.

Перемирие было согласовано в пятницу в ходе переговоров в Женеве между США и Россией.