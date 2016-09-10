США и Россия согласовали план по урегулированию ситуации в Сирии

Об в ходе совместной с главой российского МИД Сергеем Лавровым пресс-конференции заявил глава Госдепа Джон Керри, передает РБК.

«Сегодня США и Россия объявляют о плане, который, как мы надеемся, позволит сократить насилие, страдания и возобновит движение к мирным переговорам и мирному урегулированию в Сирии. Мы надеемся, что если план будет полностью имплементирован, он станет поворотным пунктом», — сказал Керри.

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Керри пояснил, что план предусматривает «жесткий подход».

По словам Керри, США и Россия призывают все стороны в Сирии взять на себя обязательства по прекращению военных действий с 00:00 12 сентября. План накладывает также на режим президента Сирии Башара Асада обязательства не совершать полеты боевой авиации в Сирии и не наносить удары по позициям оппозиции, а также создание демилитаризованной зоны вокруг Алеппо. Выполнение плана, уточнил Керри, зависит и от Дамаска, и от сирийской оппозиции.

Краеугольным камнем соглашения, по словам Керри, стала договоренность о прекращении полетов авиации сирийских правительственных сил в районах, где присутствует оппозиция. «Мы договорились о таких мерах, с помощью которых сирийский режим не сможет больше осуществлять боевые полеты там, где присутствует оппозиция и в тех районах, где мы договорились. После того, как эта договоренность будет полностью реализована, режим больше не будет в состоянии заниматься тем, чем занимался в прошлом, а именно якобы направляя свои боевые действия против Нусры [«Джебхат ан-Нусра»], он в то же время бомбил оппозицию», — пояснил Керри.