Подозреваемые в подготовке нападения в Париже связаны с исламистами – прокурор Франции

Об этом Молен заявил в пятницу, 9 сентября, передает Радио Свобода.

8 сентября в Париже задержали трех женщин, отец одной из которых был владельцем автомобиля, в котором обнаружили баллоны со сжатым газом.

Во время задержания одну из женщин, Инес Мадани, ранили, после того, как она ударила ножом полицейского.

Машину с газовыми баллонами обнаружили возле собора Нотр-Дам 4 сентября.

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По подозрению в подготовке нападения в Париже арестовали всего 5 женщин и 2 мужчин.

По сообщениям следствия, в настоящее время боевики группировки «Исламское государство» пытаются вербовать во Франции подростков и молодых женщин.

В течение последнего времени во Франции произошло несколько нападений, совершенных исламистами.