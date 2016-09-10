Подозреваемые в подготовке нападения в Париже связаны с исламистами – прокурор Франции
Прокурор Франции Франсуа Молен сообщает, что женщины, которых задержали накануне по подозрению в подготовке нападения в Париже, получали указания от группировки «Исламское государство» в Сирии.
Об этом Молен заявил в пятницу, 9 сентября, передает Радио Свобода.
8 сентября в Париже задержали трех женщин, отец одной из которых был владельцем автомобиля, в котором обнаружили баллоны со сжатым газом.
Во время задержания одну из женщин, Инес Мадани, ранили, после того, как она ударила ножом полицейского.
Машину с газовыми баллонами обнаружили возле собора Нотр-Дам 4 сентября.
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По подозрению в подготовке нападения в Париже арестовали всего 5 женщин и 2 мужчин.
По сообщениям следствия, в настоящее время боевики группировки «Исламское государство» пытаются вербовать во Франции подростков и молодых женщин.
В течение последнего времени во Франции произошло несколько нападений, совершенных исламистами.