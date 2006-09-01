Число жертв авиакатастрофы Ту-154 преувеличено

Представители иранской организации Красного Полумесяца утверждают, что в результате пожара на борту самолета в Мешхеде (Mashhad) погибли 28 человек, в то время как 77 были спасены, передает иранское агентство IRNA. Между тем, на борту самолета Ту-154, сгоревшего после посадки в Мешхеде, всего находилось 148 человек. Ранее сообщалось о 80 погибших пассажирах и примерно 60 спасенных.

Представитель Организации гражданской авиации Ирана (Civil Aviation Organization) Реза Джафарзаде (Reza Jafarzadeh) также заявил, что власти не подтверждали сообщения о 80 погибших. По его словам, окончательных данных о погибших и пострадавших в результате пожара на борту самолета еще нет.

В свою очередь управляющий компании Iran Airtour, которой принадлежал сгоревший самолет, Мехди Садеки (Mehdi Sadeqi) сообщил, что, по последним данным, 97 пассажиров Ту-154 остались живы. "Остальные пассажиры или погибли, илибыли госпитализированы в критическом состоянии", - заявил Садеки.

Ту-154, совершавий внутренний рейс Бендер-Аббас (Bandar Abbas) - Мешхед, при посадке лопнула одна из покрышек шасси, после чего лайнер съехал с взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение и загорелся.

Лента.ру