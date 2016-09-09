Во Франции при задержании подозреваемых в подготовке терактов ранен полицейский

Аресты были связаны с расследованием дела об автомобиле с газовыми баллонами, обнаруженного в среду у собора Нотр-Дам в Париже, пишет Би-Би-Си.

Автомобиль Peugeot 607 был припаркован с мигающей аварийной сигнализацией и без номеров, сообщили в полиции. Один из баллонов на переднем пассажирском сидении был пуст, никаких взрывных устройств внутри не было обнаружено.

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В машине также были найдены документы на арабском языке. В полиции допускают, что аварийная сигнализация был включена специально, чтобы привлечь внимание.

После этого инцидента полиция задержала семь человек.

По словам министра внутренних дел Бернара Казнева, в ходе операции в городе Буасси-Сент-Антуан недалеко от Парижа одна из женщин напала на полицейского с ножом, другой сотрудник полиции открыл огонь и ранил ее.

Полицейский и раненая подозреваемая были доставлены в больницу.

Казнев рассказал, что задержанные женщины, вероятно, находились под влиянием экстремистов. Сообщается, что одна из них - дочь владельца Peugeot 607.