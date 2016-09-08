Россия показала отработку перехвата воздушных целей в оккупированном Крыму

Об этом сообщает Минобороны РФ.

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Российское военное ведомство опубликовало на своем канале в YouTube ролик, на котором заметны истребители Су-27СМ.

На видео показано завершение предполетной подготовки и взлет самолетов. Су-27 вооружены ракетами "воздух-воздух" средней дальности Р-27Т (модификация с тепловой головкой самонаведения) и малой дальности Р-73, также с ТГСН.

Ранее СМИ сообщали, что истребители РФ перехватили американские военные самолеты над Черным морем.