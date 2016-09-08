Россия показала отработку перехвата воздушных целей в оккупированном Крыму
18:07, 08 сентября 2016Мир
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В оккупированном Севастополе с аэродрома Бельбек вылетела дежурная пара истребителей Су-27 на отработку перехвата воздушной цели в рамках российских учений Кавказ-2016.
Россия показала вылет Су-27 с базы в оккупированном Крыму / скриншот
Об этом сообщает Минобороны РФ.
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Российское военное ведомство опубликовало на своем канале в YouTube ролик, на котором заметны истребители Су-27СМ.
На видео показано завершение предполетной подготовки и взлет самолетов. Су-27 вооружены ракетами "воздух-воздух" средней дальности Р-27Т (модификация с тепловой головкой самонаведения) и малой дальности Р-73, также с ТГСН.
Ранее СМИ сообщали, что истребители РФ перехватили американские военные самолеты над Черным морем.
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