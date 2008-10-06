Муниципальные выборы в Бразилии: 7 человек погибли, более 800 - арестованы

Во время прошедших 5 октября в Бразилии муниципальных выборов были застрелены 7 человек, 808 человек, включая 101 кандидата, были арестованы, сообщает Lenta.ru со ссылкой на France Presse.

Три человека, включая брата кандидата на пост мэра, погибли в двух перестрелках соперничающих политических группировок в городе Бом Лугар на северо-востоке страны, еще четыре человека были застрелены в Рио-де-Жанейро солдатами, следившими за безопасностью на выборах.

Также был ранен в ногу 30-летний человек, который, не реагируя на предупреждения, пытался проникнуть в резиденцию Президента Луиса Инасио Лула ДА СИЛЬВЫ (Luiz Inacio Lula da Silva) в столице страны Бразилиа.

Инциденты не оказали существенного влияния на ход голосования, в котором были обязаны принять участие 128 миллионов граждан страны.

По предварительным данным, возглавляемая Президентом правящая Рабочая партия сумела сохранить свои позиции, сообщает Reuters. Ее представители заняли кресла мэров в 6 из 26 столиц бразильских штатов, и еще в трех городах вышли во второй тур голосования. На момент начала выборов Рабочая партия контролировала столицы 8 штатов, а в целом - 17 из 79 крупнейших городов страны.