Отряд боевых кораблей России вместо Венесуэлы свернул в Средиземное море

Отряд боевых кораблей (ОБК) ВМФ России во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером "Петр Великий" прошел Гибралтарский пролив и вошел в Средиземное море, сообщил РИА Новости в воскресенье помощник главкома ВМФ России капитан первого ранга Игорь Дыгало.

"В акватории Средиземного моря отряд боевых кораблей выполнит ряд поставленных задач в соответствии с руководящими документами по применению Военно-морского флота страны в мирное время", - сказал Дыгало.

По его словам, ОБК в ходе выполнения задач также посетят ряд портов нескольких средиземноморских государств. "В том числе, порт Триполи (Ливия)", - добавил собеседник агентства.

После выполнения всего объема поставленных задач, ОБК выйдет из Средиземного моря и возьмет курс в Южную Атлантику.

"Корабли пересекут Атлантику с тем, чтобы в запланированные сроки прибыть к побережью Венесуэлы для проведения совместных учений", - пояснил представитель ВМФ.

Он также сообщил, что техника и вооружение ОБК функционируют в штатном режиме.

Как ожидается, корабли пробудут в Средиземном море около месяца.