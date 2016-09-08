В Чечне приговорили к 3 годам заключения независимого журналиста – правозащитники

Об этом сообщила 7 сентября международная правозащитная организация Human Rights Watch, пишет Радио Свобода.

23-летний Гериев сотрудничал с интернет-изданием «Кавказский узел», систематически публиковал материалы о нарушениях прав человека в Чечне. Главный редактор «Кавказского узла» Григорий Шведов заявил правозащитникам, что дело Гериева сфабриковано.

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Программный директор Human Rights Watch по России Татьяна Локшина также считает, что власть мстит журналисту за его профессиональную деятельность.

Правозащитники заявили, что накануне прямых выборов главы Чечни, которые запланированы на 18 сентября, руководитель республики Рамзан Кадыров проводит курс на искоренение любых проявлений инакомыслия и формирование режима личной тирании».

Герієва задержали в Чечне 16 апреля, когда он ехал из Курчалоя в Грозный. По его словам, трое вооруженных мужчин сняли его с маршрутного такси, ударили по голове и затащили в свою машину. Затем отвезли в лес, где били, пытали, угрожали, утверждая, что он хотел уехать, чтобы присоединиться к группировке «Исламское государство». Затем, отобрав все личные вещи, журналиста отвезли на кладбище на окраине Курчалоя. По версии следствия, именно там его задержали с марихуаной в рюкзаке, после чего он сознался в хранении наркотиков.