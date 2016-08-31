Правозащитники обвинили власти Чечни в "предвыборных репрессиях"

Об этом сообщает Радио Свобода.

Правозащитная организация Human Rights Watch обвинила власти Чечни в России в систематическом создании "тирании" в этом регионе и в использовании "бандитов" для устрашения вероятных соперников и общественности накануне выборов, которые должны состояться в следующем месяце, и в которых прокремлевский руководитель республики Рамзан Кадыров стремится получить новый срок.

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Как говорится в докладе правозащитников "Россия: предвыборные репрессии в Чечне", "жители, удостоверяющие недовольство и не выражают желания принимать руководство Чечни и его политику, становятся первыми жертвами этих репрессий".

В отчете изложены данные сообщений о пытках, унижениях или убийствах задержанных и других жителей Чечни, которые делали официальные лица власти Кадырова, а также содержится интервью с 42 жертвами таких злоупотреблений. Авторы отчета считают, что таких случаев гораздо больше, но о них никогда не становится известно в атмосфере страха, которая охватила Чечню, где большинство местных жителей слишком запугана, чтобы говорить.

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Правозащитники предостерегают о тщетности любых надежд на то, что выборы в Чечне могут быть демократическими.

Рамзан Кадыров будет избираться 18 сентября на следующие семь лет впервые на прямых выборах.

Первые два срока на посту президента Чечни, потом с инициативы Кадырова переименованной на главу Чечни, в 2007-2011 и 2011-2016 годах, он отбыл без выборов – по действующей тогда процедуре, кандидатуру подавал президент России и ее утверждал парламент республики.