При крушении поезда в Египте погибли пять человек

Первые три вагона поезда, следовавшего в город Асуан, сошли с рельсов в районе Аль-Аят, примерно в 50 км к югу от Каира, передает Би-би-си.

В результате происшествия на несколько часов было прервано железнодорожное сообщение между столицей и южными районами страны. В настоящий момент движение поездов частично восстановлено.

Причина крушения пока не установлена, ведется расследование. Основными версиями случившегося руководство египетских железных дорог называет техническую неисправность и превышение скорости.