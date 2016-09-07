При крушении поезда в Египте погибли пять человек
17:52, 07 сентября 2016Мир
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Пять человек стали жертвами железнодорожной катастрофы в Египте. По данным министерства здравоохранения страны, 27 человек получили ранения.
@uncledriver
Первые три вагона поезда, следовавшего в город Асуан, сошли с рельсов в районе Аль-Аят, примерно в 50 км к югу от Каира, передает Би-би-си.
В результате происшествия на несколько часов было прервано железнодорожное сообщение между столицей и южными районами страны. В настоящий момент движение поездов частично восстановлено.
Причина крушения пока не установлена, ведется расследование. Основными версиями случившегося руководство египетских железных дорог называет техническую неисправность и превышение скорости.
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