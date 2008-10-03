Президент предлагает легализовать кокаин и марихуану

Президент Мексики Фелипе Кальдерон намерен легализовать употребление кокаина и марихуаны в небольших дозах. Такая мера, по мнению властей, необходима, чтобы дать полиции возможность сосредоточиться на поимке именно наркоторговцев. Согласно законопроекту, предложенному на утверждение Конгрессу, преступлением не считается употребление 2 граммов марихуаны или опиума, 0,5 грамма кокаина, 50 мг героина и 40 мг метамфетамина.

Подобную идею выдвигал и предыдущий президент Мексики Висенте Фокс. Однако он от нее отказался после того, как Вашингтон высказал опасения, что такое послабление спровоцирует наркотуризм.

Эхо Москвы