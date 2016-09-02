Радикальное самовыражение посреди пустыни: в США проходит 30-й арт-фестиваль Burning Man (фоторепортаж)

Burning Man 2016 стал юбилейным - фестиваль проходит ежегодно в течение восьми дней, начиная с 1986 года.

Организаторы определяют событие как эксперимент по созданию сообщества радикального самовыражения, при этом полностью полагающегося только на себя.

Читайте такжеВ Сиднее пройдет ежегодный Фестиваль света (фоторепортаж)

На неделю в пустыне устанавливаются произведения современного искусства, часто фантастических форм, часть которых сжигаются создателями до окончания Burning Man. Там ездят сотни "мутированных" машин самого невероятного облика, многие участники ходят в костюмах персонажей искусства, зверей, предметов и так далее. Приехавшие в пустыню артисты дают выступления, популярны различные танцы. На нескольких танцполах круглосуточно работают диджеи. Вместе с тем, каждый участник ответственен за свое жизнеобеспечение (питание, воду, защиту от жары, ветра, холода, место для ночлега и т. д.) и очистку пустыни от каких-либо следов своего пребывания.

Количество участников фестиваля за время его существования достигла невероятных масштабов - если в первом фестивале в 1986 году принимали участие лишь 20 участников, то в 2015-м году здесь присутствовали около 70 тысяч человек. Не исключено, что в 2016-м году количество участников будет еще больше.

В то же время, каждый год фестиваль Burning Man посвящен определенной тематике. Так, в 2015-м это был Карнавал Зеркал, в 2014-м - Караван-сарай, в 2013-м - Культ Карго, и так далее. В 2016-м же фестиваль носит название Мастерская да Винчи. Потому главная скульптура фестиваля в этом году представляет собой масштабную интерпретацию Витрувианского человека на круглой раме, которую благодаря специальному механизму посетители фестиваля имеют возможность вращать.