Пакистан впервые признал наличие боевиков "Исламского государства" на своей территории

Представитель вооруженных сил заявил, что армия арестовала более 300 членов "Исламского государства", включая их местного лидера, передает Би-би-си.

Читайте такжеВ Пакистане более 50 человек погибли в результате взрыва смертника

По словам генерал-лейтенанта Асима Баджвы, пакистанские военные сумели предотвратить планирующиеся этой экстремистской группировкой нападения на аэропорт и иностранные посольства в Исламабаде.

Он отверг притязания исламистов, взявших на себя ответственность за взрыв боевика-смертника в больнице города Кветты в августе. Тогда в столице провинции Белуджистан погибло более 70 человек.