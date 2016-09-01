Пакистан впервые признал наличие боевиков "Исламского государства" на своей территории
21:27, 01 сентября 2016Мир
417 0
Военные Пакистана впервые признали факт наличия на территории страны боевиков "Исламского государства", однако утверждают, что армии удалось обуздать эту группу.
REUTERS
Представитель вооруженных сил заявил, что армия арестовала более 300 членов "Исламского государства", включая их местного лидера, передает Би-би-си.
Читайте такжеВ Пакистане более 50 человек погибли в результате взрыва смертника
По словам генерал-лейтенанта Асима Баджвы, пакистанские военные сумели предотвратить планирующиеся этой экстремистской группировкой нападения на аэропорт и иностранные посольства в Исламабаде.
Он отверг притязания исламистов, взявших на себя ответственность за взрыв боевика-смертника в больнице города Кветты в августе. Тогда в столице провинции Белуджистан погибло более 70 человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter