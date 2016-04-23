В Пакистане арестовали финансиста "Аль-Каиды"
Полиция в пакистанском городе Карачи сообщила об аресте ведущего финансиста экстремистской группировки "Аль-Каида", что находится в санкционном списке Совета безопасности ООН.
Абдулу Рахмана Синдхи задержали во время совместной операции полиции и спецслужб, сообщает Радио Свобода со ссылкой на Reuters.
«Синдхи является давним ветераном «Аль-Каиды», он контактировал с Усамой бин Ладеном и Айманом аль-Завахири», – сообщил старший офицер полиции Мукадас Хайдер.
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Сіндхі внесли в список санкций ООН в 2012 году через предоставление им благоприятных условий и финансовых услуг «Аль-Каиде».
Власти Пакистана сегодня ведут активную борьбу с боевиками-исламистами. В 2014 году в стране начали новую антитеррористическую операцию. Это произошло, когда лидер «Аль-Каида» Айман аз-Завахири объявил о создании нового крыла группировки в Индии.