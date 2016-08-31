Эвакуация в аэропорту Франкфурта: полиция задержала женщину с двумя детьми - Bild

Об этом сообщает Bild.

По данным издания, система безопасности в аэропорту якобы среагировала на вещество в рюкзаке одного из пассажиров, которое может быть взрывчатым.

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Все пассажиры покинули первый терминал аэропорта и ожидают дальнейшей информации на улице перед зданием аэропорта, стойка регистрации на рейсы перекрыта.

Также сообщается о задержках в расписании рейсов.

Напомним, ранее в аэропорту Франкфурта объявили эвакуацию. Причиной этого стал человек, который нарушил нормы безопасности и без проверки пересек зону контроля.