Россия так и не объяснила, что будет делать с Черноморским флотом

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Степан ГАВРИШ заявляет, что предложения российской власти относительно продления срока базирования Черноморского флота РФ на территории Украины не сформулированы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

С.ГАВРИШ в очередной раз подчеркнул, что правовых перспектив для продления пребывания ЧФ РФ на территории Украины после 2017 года нет, кроме изменения соответствующего положения Конституции Украины. При этом он добавил, что для этого нужно отменить дату выведения Черноморского флота России, прописанную в Основном Законе.

По словам С.ГАВРИША, в Украине на данное время нет готовности для принятия таких решений.

Вместе с тем он заметил, что никаких официальных инициатив от РФ относительно продления базирования ЧФ в Украине не поступало. С.ГАВРИШ сказал, что такие предложения, как размещение на украинских предприятиях заказов на строительство российской военной техники – это «наивные предложения», они не адекватны значению Черноморского флота, его геополитическим функциям.

«На этот период времени официальные российские предложения не сформулированы и не вынесены», - сказал С.ГАВРИШ. По его мнению, уже озвученная информация направлена на проверку украинских политических элит, которые симпатизируют России, на проверку их реакции, в частности, на то, будут ли они давить на украинское руководство.

«Без конкретного плана эта тема является бесперспективной», - отметил С.ГАВРИШ, добавив, что Украина получает «крайне смешные, скорее виртуальные деньги» за пребывание Черноморского флота на ее территории. По его словам, до сих пор РФ не сделала ни одного шага для изменения ценовой политики за аренду территории.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября министр обороны РФ Анатолий СЕРДЮКОВ заявил, что Россия может предоставить украинской стороне комплекс взаимовыгодных предложений, которые позволили бы Черноморскому флоту РФ остаться в Севастополе после 2017 года.

"Мы хотели бы, чтобы Черноморский флот остался в Севастополе и по завершении в 2017 году срока действия соответствующего договора с Украиной. Для этого мы можем представить комплекс предложений, которые были бы выгодны обеим странам и касались как арендной платы за базу в Севастополе, так и развития социальной инфраструктуры, сотрудничества в сфере оборонно-промышленного комплекса, судостроении и других областях", - сказал А.СЕРДЮКОВ.

24 сентября руководитель комиссии Совета федерации по морской политике, бывший командующий Северным флотом РФ адмирал Вячеслав ПОПОВ заявил, что Россия может предложить Украине задействовать ее судостроительные мощности для строительства авианосцев для ВМФ России. Одно из этих предложений касается сотрудничества в сфере оборонно-промышленного комплекса, и, в частности, судостроении.

26 сентября посол по особым поручениям МИД России Владимир ДОРОХИН выразил убеждение в том, что чем лояльнее Украина будет относиться к вопросу о базировании Черноморского флота РФ в Крыму, тем лучше будут двусторонние отношения.