Число погибших в результате землетрясений в Италии достигло 281 человека
00:32, 27 августа 2016Мир
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Число погибших в результате серии землетрясений в центральной Италии возросло до 281 человека.
REUTERS
Об этом сообщает Reuters.
В госпиталях находится 388 человек, 40 из них - в критическом состоянии.
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Власти Италии собираются провести официальные похороны погибших в результате землетрясений в субботу, 27 августа, в городе Асколи-Пичено.
Этот день уже официально объявили траурным.
Как сообщал УНИАН, в ночь на среду, 24 августа, в центральной Италии произошли два землетрясения магнитудой 6 и 5,4. Толчки привели к значительным разрушениям в городе Аматриче. Колебания земной поверхности ощущались в некоторых городах центральной Италии, в том числе в Риме.
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