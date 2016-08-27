Число погибших в результате землетрясений в Италии достигло 281 человека

Об этом сообщает Reuters.

В госпиталях находится 388 человек, 40 из них - в критическом состоянии.

Читайте такжеМэр итальянского Аматриче заявил о разрушении землетрясением "половины города"

Власти Италии собираются провести официальные похороны погибших в результате землетрясений в субботу, 27 августа, в городе Асколи-Пичено.

Этот день уже официально объявили траурным.

Как сообщал УНИАН, в ночь на среду, 24 августа, в центральной Италии произошли два землетрясения магнитудой 6 и 5,4. Толчки привели к значительным разрушениям в городе Аматриче. Колебания земной поверхности ощущались в некоторых городах центральной Италии, в том числе в Риме.