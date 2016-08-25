Пропагандистский канал "Россия 1" поймали на явной лжи в защиту Путина (видео)

12:13, 25 августа 2016
Мир
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Телеканал «Россия 1» предпочел не показывать своей аудитории видеозапись с "прямой линии", на которой президент РФ Владимир Путин ответил пожаловавшемуся ему водителю: "Зачем машина, если нет дорог?"

REUTERS

Как пишет Meduza, 24 августа в эфире телеканала транслировались дебаты, посвященные инфраструктурным вопросам. Кандидат в депутаты Госдумы Михаил Касьянов привел слова Путина в качестве примера, как обстоит в России ситуация с дорожным строительством. В ответ на слова политика ведущий сказал, что не помнит такого заявления президента, а после паузы в эфире отметил, что редакторы программы в перерыве поискали такую цитату и не обнаружили ее. 

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Видеозапись с цитатой, о которой говорит Касьянов, легко найти на Youtube. В  2014 году житель села Бельго Хабаровского края рассказал Путину во время «прямой линии», что он платит транспортный налог, хотя в его населенном пункте нет дорог, а ближайшая трасса находится в 50 километрах. Путин рассмеялся и спросил, зачем жителю Бельго машина, если там нет дорог. 

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