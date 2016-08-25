Пропагандистский канал "Россия 1" поймали на явной лжи в защиту Путина (видео)

Как пишет Meduza, 24 августа в эфире телеканала транслировались дебаты, посвященные инфраструктурным вопросам. Кандидат в депутаты Госдумы Михаил Касьянов привел слова Путина в качестве примера, как обстоит в России ситуация с дорожным строительством. В ответ на слова политика ведущий сказал, что не помнит такого заявления президента, а после паузы в эфире отметил, что редакторы программы в перерыве поискали такую цитату и не обнаружили ее.

Читайте такжеВ РФ "тракторный бунт" не пустили в Москву, участников приговорили к арестам и штрафам

Видеозапись с цитатой, о которой говорит Касьянов, легко найти на Youtube. В 2014 году житель села Бельго Хабаровского края рассказал Путину во время «прямой линии», что он платит транспортный налог, хотя в его населенном пункте нет дорог, а ближайшая трасса находится в 50 километрах. Путин рассмеялся и спросил, зачем жителю Бельго машина, если там нет дорог.