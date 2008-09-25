Путин не намерен зубоскалить по поводу ситуации в Украине
18:07, 25 сентября 2008Мир
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Говорит, наблюдает с сожалением
Развитие внутриполитической ситуации на Украине «вызывает сожаление». Такое мнение высказал сегодня премьер-министр России, председатель партии «Единая Россия» Владимир Путин, сообщает Обкомсо ссылкой на ИТАР-ТАСС.
«У нас ситуация гораздо стабильнее, чем у наших друзей и соседей на Украине, – отметил он. – Я не собираюсь здесь иронизировать и зубоскалить по этому поводу. Можно только с сожалением наблюдать за тем, что там происходит».
Сложившаяся в России партийная система, по мнению Путина, оптимальна, а нынешнее число зарегистрированных и активно действующих партий достаточно.
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