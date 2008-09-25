Путин не намерен зубоскалить по поводу ситуации в Украине

Развитие внутриполитической ситуации на Украине «вызывает сожаление». Такое мнение высказал сегодня премьер-министр России, председатель партии «Единая Россия» Владимир Путин, сообщает Обкомсо ссылкой на ИТАР-ТАСС.

«У нас ситуация гораздо стабильнее, чем у наших друзей и соседей на Украине, – отметил он. – Я не собираюсь здесь иронизировать и зубоскалить по этому поводу. Можно только с сожалением наблюдать за тем, что там происходит».

Сложившаяся в России партийная система, по мнению Путина, оптимальна, а нынешнее число зарегистрированных и активно действующих партий достаточно.