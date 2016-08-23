Правящая партия ЮАР потеряла большинство в нескольких крупных городах страны
Правящая партия ЮАР - Африканский национальный конгресс - впервые после падения режима апартеида более 20 лет назад лишился большинства в совете крупнейшего города и экономического центра страны Йоханнесбурга.
Городской совет в ходе 11-часового заседания избрал на пост мэра 56-летнего бизнесмена Хермана Машабу из оппозиционного Демократического альянса, передает Русская служба Би-Би-Си.
В течение заседания члены оппозиционной партии подрались с чиновниками избирательной комиссии, а член совета от Африканского национального конгресса Нонланла Мтембу, принявшая присягу ранее в тот же день, внезапно почувствовала себя плохо и скончалась вскоре после избрания Машабы.
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Африканский национальный конгресс лишился большинства в совете Йоханнесбурга в ходе местных выборов.
АНК также утратил контроль над южноафриканской столицей Преторией и вторым крупнейшим городом страны Кейптауном. Единственный крупный город, где Африканский национальный конгресс получил абсолютное большинство, - Дурбан, считающийся оплотом президента Джейкоба Зумы.
Местные выборы в августе не определили однозначных победителей в большинстве избирательных округов, что заставило партии образовывать коалиции.