Ким Чен Ын заставил Японию задуматься о рекордных расходах на армию
19:01, 19 августа 2016Мир
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В Японии требуют рекордный бюджет для финансирования армии в 2017 году.
REUTERS
Об этом сообщает Reuters.
Рекордную сумму $51,7 млрд планируют выделить японские политики в связи с напряженностью в Восточно-Китайском море, где Северная Корея наращивает ракетную угрозу. Это на 2,3% больше, чем было выделено в этом году.
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"Опасность вокруг Японии является серьезной из-за соседних Северной Кореи и Китая", - отметил Такаши Каваками, эксперт по вопросам безопасности Японии.
Также в сообщении говорится, что Северная Корея наращивает свой ракетный арсенал.
Как сообщал УНИАН, 22 июня Северная Корея произвела два запуска ракет средней дальности "Мусудан".
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