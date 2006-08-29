На будущей неделе премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ посетит Польшу.

Об этом министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК заявил сегодня на пресс-конференции в Варшаве, сообщает Польское агентство прессы.

Как сообщает ПАП, Б.ТАРАСЮК сообщил, что В.ЯНУКОВИЧ посетит Польшу и встретится с премьер-министром Польше Ярославом КАЧИНСКИМ.

«Это мой первый зарубежный визит в составе нового правительства. Я рад, что продолжаю эти традиции, что первый визит министра иностранных дел Украины проходит в Варшаве», - сказал Б.ТАРАСЮК.

В свою очередь министр иностранных дел Польши Анна ФОТИГА подтвердила поддержку Польшей устремлений Украины вступить в Европейский Союз и НАТО. «Польша неизменно поддерживает Украину в этих стремлениях», - сказала А.ФОТИГА.

Как сообщают польские СМИ, по словам Б.ТАРАСЮКА, премьер-министры Украины и Польши встретятся во время проведения ежегодного Экономического форума в польском городе Криница. Как известно, в этом году форум состоится 6-9 сентября.

Как сообщал УНИАН, Б.ТАРАСЮК сегодня находится с рабочим визитом в Польше.

Первый зарубежный визит премьер-министр Украины В.ЯНУКОВИЧ осуществил в Россию и через несколько дней он опять посетил Россию, но уже с частным визитом. По оценкам польской прессы, с приходом к власти В.ЯНУКОВИЧА украинско-польские отношения ухудшатся. В то же время, польская власть это отрицает.

Как заявлял ранее вице-премьер Польше Анжей ЛЕППЕР, на уровне премьеров и президентов Украины и Польши должны быть обсуждены энергетические вопросы, в частности, дальнейшая судьба трубопровода «Одесса-Броды» и его достройки до Польши, особенно после последних заявлений руководства Минтопэнерго Украины о невозможности использования трубы в прямом направлении еще по крайней мере два года, что вызывает вопрос у польской стороны об актуальности проекта достройки нефтепровода.