В Германии на стройплощадке взорвалась 250-килограммовая бомба

Бомба времен Второй Мировой войны взорвалась в пятницу во время строительных работ в Геттингене на западе Германии, в промышленном регионе Рур, сообщает AP со ссылкой на полицейские источники. 250-килограммовая бомба сдетонировала, когда ее извлек из земли ковш экскаватора, пишет Лента.ру.

В результате взрыва 15 человек получили легкие ранения или находятся в шоке. Машинист экскаватора отделался порезом руки. От взрыва вылетели окна в двух расположенных по соседству со стройплощадкой промышленных зданиях.