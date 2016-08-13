Беспилотник США ликвидировал лидера ячейки ИГ в Пакистане и Афганистане

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на афганского посла в Пакистане.

"Я могу подтвердить, что лидер "ИГ-Хорасан" Хафиз Саид Хан вместе со старшими командирами и боевиками погиб в результате удара американского беспилотника 26 июля в районе Кот в афганской провинции Нангархар", - сказал посол.

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Обстрел с беспилотника был произведен 26 июля в провинции Нангархар в Афганистане. В ходе обстрела также были убиты другие командиры ячейки и бойцы террористической организации.

Посол Афганистана Омар Захилвал сообщил, что видел подтверждение смерти Хана, предоставленное афганскими силами безопасности.

Об убийстве Хана сообщалось и ранее. Так, в 2015 году афганские спецслужбы сообщали о его смерти, но эта информация не подтвердилась.