Администрация итальянского города Корлеоне распущена из-за связей с мафией
Власти Италии приняли решение распустить муниципальную администрацию сицилийского города Корлеоне из-за подозрений в связях городского руководства с мафией.
Теперь город будет управляться напрямую министерством внутренних дел Италии, передает Русская служба Би-Би-Си.
Это первый случай, когда Рим распускает городское правительство в Корлеоне.
Ранее на этой неделе были приняты решения о роспуске администраций в итальянских городах Арцано, Бовалино и Тропеа, которые также подозреваются в связах с мафиозными структурами.
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Город Корлеоне известен, прежде всего, как родина дона Вито Корлеоне, вымышленного персонажа романа Марио Пьюзо "Кресный отец" и одноименного фильма Френсиса Форда Копполы.
В Корлеоне родились и реальные боссы сицилийской мафии - Сальваторе Риина и Бернардо Провенцано.
Провенцано скончался в июле в возрасте 83 лет, а 85-летний Риина продолжает отбывать пожизненный срок в тюрьме.
В последние годы жители Корлеоне стараются преодолеть ассоциации с мафиозными группировками. Недавно в Корлеоне был открыт музей мафии.