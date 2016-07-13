В миланской тюрьме умер босс всей сицилийской мафии

Провенцано, который был лидером мафиозной группировки и фактически главой всей сицилийской мафии, провел в тюрьме 10 лет, передает Би-би-си. Он был арестован в 2006 году и приговорен к пожизненному заключению за несколько тяжких преступлений, в том числе за убийство двух судей в 1992 году.

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До этого Бернардо Провенцано успешно скрывался от преследования правоохранительных органов в течение 43 лет. На момент ареста у итальянской полиции была только одна фотография лидера "Коза ностры", сделанная еще в 1959 году.

По данным итальянских СМИ, Бернардо Провенцано страдал от рака мочевого пузыря и серьезных когнитивных расстройств. Последние два года он провел в тюремной больнице, пишут итальянские газеты.

Провенцано был известен также по прозвищу "Трактор Бинну", которое он получил за то, что безжалостно "косил" людей.