По данным exit-polls, премьером Израиля стала Ципи Ливни (фото)

По данным exit-polls, новым лидером партии "Кадима", который сменит на посту премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта, должна стать нынешний министр иностранных дел страны Ципи Ливни.

По предварительным данным, Ц.Ливни набирает от 47% до 49% голосов.

Местные СМИ отмечают, что для победы главе МИД было достаточно набрать 40% голосов. Ближайший соперник Ц.Ливни - бывший министр обороны Израиля Шауль Мофаз - по предварительным подсчетам, набирает 37% голосов, передает Associated Press.

Помимо указанных кандидатов, на пост лидера партии также претендовал министр внутренней безопасности Ави Дихтер и экс-министр юстиции Израиля Меир Шитрит.