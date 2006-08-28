Израиль и Ливан ведут переговоры об обмене пленными

Как передает РИА «Новости»,об этом сообщил в интервью ливанскому телеканалу "New TV" генеральный секретарь движения "Хезболлах" Хасан НАСРУЛЛА.

По его словам, тайные переговоры ведутся при посредничестве спикера ливанского парламента, лидера шиитского движения "Амаль" Набиха БЕРРИ и итальянской стороны. Свое пожелание выступить посредником на них высказывала и ООН, отметил Х.НАСРУЛЛА.

Он также сообщил, что политическое и военное руководство движения "Хезболлах" не пострадало во время израильских нападений на Ливан.

"Структура "Хезболлах" подразделяется на три уровня, на первом и втором уровне находится высшее звено руководства партии, из него за время военных действий никто не пострадал", - сказал он.

По словам Х.НАСРУЛЛЫ, движение понесло потери только на третьем уровне - среди непосредственных участников операций против израильских войск.

Х.НАСРУЛЛА подчеркнул, что движение изначально было готово к длительной войне, воздушной и морской блокаде страны, поэтому Израилю не удалось уничтожить и трети его военного потенциала.

Лидер "Хезболлах" отметил, что случившееся в июле помогло предотвратить большую по размеру для Ливана катастрофу, которая готовилась для осуществления в октябре.

«Израиль готовился нанести неожиданный удар по Ливану в начале октября, но ухватился за похищение солдат в июле, чтобы использовать это как повод развязать войну, но при этом фактор неожиданности был потерян, что, в итоге, обернулось благом для Ливана, иначе Израилю действительно бы удалось осуществить свои цели - полностью оккупировать юг Ливана и разрушить страну», - сказал Х.НАСРУЛЛА.

"Теперь любое израильское правительство тысячу раз подумает прежде, чем начать войну против Ливана", - заметил лидер движения. По его мнению, нынешняя ситуация в Израиле подтверждает, что второго этапа войны пока не будет. Между тем Х.НАСРУЛЛА подчеркнул, что "Хезболлах" оставляет за собой право атаковать израильских солдат, находящихся на ливанской земле, в любой момент, который посчитает удобным.