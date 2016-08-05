В США подстрелили боксера, от которого потерпел первое поражение украинец Глазков

Бывший чемпион мира по боксу американец Чарльз Мартин был госпитализирован с огнестрельным ранением, передает Проспорт.

По информации местной прессы, спортсмен получил пулю в плечо на одной из улиц Лос-Анджелеса от неизвестного мужчины.

Инцидент произошел после того, как Мартин поссорился с двумя неизвестными, а один из них решился на крайние меры. "Когда я увидел под собой лужу крови, то подумал, что умру. Я должен поблагодарить полицейских, они спасли мне жизнь", - рассказал Мартин.

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Сообщается, что в настоящее время боксер находится в больнице, а неизвестных так и не нашли.

Напомним, ранее Мартин победил украинца Вячеслава Глазкова в поединке за титул чемпиона по версии IBF. Для нашего боксера это поражение стало первым в профессиональной карьере.