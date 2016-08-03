США объявили о готовности первой эскадрильи новейших истребителей F-35А к выполнению боевых задач (фото)

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Defense News.

Глава Командования боевых операций ВВС генерал Герберт Карлайл согласно законодательству сообщил американскому Конгрессу, что самолеты достигли состояния "начальной боевой готовности".

Этот этап означает, что США теперь могут отправить свою первую группу F-35 из 34-й истребительной эскадрильи, расположенной на авиабазе ВВС Хилл, штат Юта, для выполнения боевых операциях в любой точке мира.

Чтобы достичь "начальной боевой готовности", необходимы как минимум 12 боеспособных самолетов, способных к глобальному развертыванию и обеспечению "основной непосредственной авиационной поддержки, защиты воздушного пространства и уничтожение вражеских миссий ПВО".

Также нужно достаточно пилотов, обслуживающего персонала и оборудования для поддержки подразделения.

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В предстоящие годы ВВС США намерены принять на вооружение 1763 таких самолетов, которые начали создаваться компанией Lockheed Martin по заказу Пентагона 15 лет назад. При серийном производстве стоимость каждого из них составит примерно $100 млн.

США намерены впервые перебросить F-35 в Европу - местом их постоянной дислокации станет британская база Королевских ВВС в графстве Суффолк.