При взрыве бомбы в Ливии погибли 22 человека
02:43, 03 августа 2016Мир
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22 человека погибли, еще 20 пострадали при взрыве бомбы в автомобиле в ливийском городе Бенгази.
REUTERS
Об этом сообщают представители служб безопасности и медики, передает РБК со ссылкой на Reuters.
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Бомба была нацелена именно на сотрудников служб безопасности, отметили собеседники агентства.
Взрыв произошел в жилом районе, где зачастую проходят столкновения лояльных правительству сил и исламистов.
Ранее УНИАН сообщал, что трое французских военнослужащих погибли в ходе военной операции в Ливии.
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