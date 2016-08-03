При взрыве бомбы в Ливии погибли 22 человека

Об этом сообщают представители служб безопасности и медики, передает РБК со ссылкой на Reuters.

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Бомба была нацелена именно на сотрудников служб безопасности, отметили собеседники агентства.

Взрыв произошел в жилом районе, где зачастую проходят столкновения лояльных правительству сил и исламистов.

Ранее УНИАН сообщал, что трое французских военнослужащих погибли в ходе военной операции в Ливии.