В Ливии погибли трое французских военнослужащих

"Министр обороны Жан-Ив Ле Дриан сожалеет о потере трех французских офицеров, которые погибли во время миссии в Ливии", - говорится в сообщении министерства обороны Франции, передает Русская служба Би-би-си.

Ранее в среду официальный представитель правительства Франции Стефан Ле Фоль подтвердил информацию о том, что в Ливии работают представители французских спецслужб.

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По его словам, французские подразделения проводят антитеррористические операции на территории страны.

Ле Фоль также сообщил, что Франция и США готовят совместную операцию против боевиков экстремистской группировки "Исламское государство" в районе города Мосул в Ираке, который считается главным оплотом джихадистов.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе стало известно, что французский авианосец "Шарль де Голль" осенью вернется в Персидский залив для борьбы с боевиками ИГ.