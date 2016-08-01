МИД Франции выступил с заявлением по поводу визита своих парламентариев в оккупированный Крым

«Перекраивание границ противоречит международному праву. По этой причине международное сообщество, ЕС и Франция не признают аннексию Крыма», - говорится в заявлении, перевод которого разместило Посольство Украины во Франции на своей странице в Facebook.

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«Эта четкая позиция никоим образом не может быть изменена ни в результате какого-либо рода поездки, ни в результате какого-либо заявления, к которым не причастны французские власти. Перед лицом крайне важного вопроса для безопасности и стабильности в Европе должно преобладать чувство ответственности», - отмечают в МИД Франции.

Как сообщал УНИАН, 29 июля Министерство иностранных дел Украины выступило с заявлением, в котором решительно осудило поездку группы французских парламентариев в оккупированную Российской Федерацией Автономную Республику Крым.

31 июля украинская делегация в Парламентской Ассамблее Совета Европы выразила возмущение в связи с визитом группы французских депутатов во временно оккупированный Крым.