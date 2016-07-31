Визит французских депутатов в оккупированный Крым: Украина раскритиковала ПАСЕ

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Владимир Арьев, обнародовав заявление делегации на имя президента ПАСЕ Педро Аграмунта.

Он рассказал, что Киев с глубоким разочарованием воспринял сообщение об очередном противозаконном визите в аннексированный Крым группы французских депутатов во главе с делегатом ПАСЕ Тьери Мариани.

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"От имени всей украинской делегации заявляю, что мы возмущены наглым игнорированием украинского и международного законодательства, в чем Мариани проявил себя как рецидивист", - говорится в его сообщении.

С другой стороны он выразил сожаление, что Парламентская Ассамблея Совета Европы после аналогичного "визита" в оккупированный Крым год назад трех представителей Франции в ПАСЕ так и не смогла установить правила, которые бы регламентировали уважение международного и национального законодательства со стороны делегатов ПАСЕ.

"Вместе с высказыванием некоторыми делегатами ПАСЕ готовности принять делегацию РФ без разрешенных правилами ПАСЕ ограничений РФ за несоответствие стандартам Совета Европы это все вместе подрывает доверие к самой Ассамблеи как органа, который стоит на страже демократии, прав человека и верховенства права. Прошу ознакомить Бюро ПАСЕ с этим заявлением", - подытожил Арьев.

Как сообщал УНИАН, 29-30 июля делегация из 11 французских парламентариев во главе с депутатом национального собрания, экс-министром транспорта Франции Тьерри Мариани вновь находилась в оккупированном Крыму.

В свою очередь Министерство иностранных дел Украины решительно осудило поездку группы французских парламентариев в оккупированную Российской Федерацией Автономную Республику Крым.