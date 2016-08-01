Перехват российского самолета истребителями F-16 в Польше: СМИ рассказали подробности инцидента

Инцидент случился еще 29 июля, передает польский телеканал TVN24.

Отмечается, что пилоты ВВС Польши заставили российский самолет поменять курс, сопроводив его к аэродрому в Радоме. Также сообщается, что из-за празднования Всемирного дня молодежи запрещены любые полеты в радиусе 100 км от Кракова.

Как стало известно позже, пилот-россиянин летел на чемпионат мира по высшему пилотажу в Радоме, однако не сообщил о маршруте заранее, поэтому и попал в бесполетную зону.

Читайте такжеЧетыре российских военных самолета приближались к границам Латвии

В свою очередь директор аэроклуба в Радоме Щепановски рассказал, что российского пилота уже отпустил. "Ничего серьезного не произошло. Он (российский пилот - Ред.) уже с нами", - отметил он.

Ранее Минобороны Польши сообщило о перехвате самолета из РФ, в воздух были подняты истребители F-16.