Россия снова перебросила в Сирию новейший самолет комплексной разведки

Об этом свидетельствуют данные сайта Flightradar24, передает The Aviationist.

Отмечается, что самолет комплексной разведки Ту-214Р вылетел из Москвы в Латакию 29 июля, в Сирии он приземлился в тот же день.

Как сообщается, самолет Ту-214Р взлетел с аэродрома в Казани, пересек Каспийское море, прошел над Ираном и центральным Ираком, после чего вошел в воздушное пространство Сирии и приземлился.

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Самолет оснащен многочастотным радиотехническим комплексом МРК-411, включающим несколько РЛС, он позволяет вести работу как в активном, так и в пассивном режиме, а также перехватывать радиопереговоры. Кроме того, на борту Ту-214Р находится оптико-электронная система высокого разрешения, которая позволяет получать цифровые изображения участков земной поверхности в двух спектральных диапазонах - видимом и инфракрасном.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2016 года российский самолет комплексной разведки Ту-214Р уже приземлялся на территории Сирии.