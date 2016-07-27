В Бразилии столкнулись два истребителя
05:06, 27 июля 2016Мир
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Возле побережья штата Рио-де-Жанейро столкнулись два истребителя ВМС Бразилии.
Второй самолет приземлился благополучно / uk.wikipedia.org
Об этом сообщает Globo News.
Авиакатастрофа произошла во время учений.
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Один из истребителей упал в нескольких километрах от берега, пилот катапультировался. Его поиски ведутся уже несколько часов.
Второй самолет приземлился благополучно.
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