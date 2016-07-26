Послание демократам: взлом электронной почты позволяет предположить, что Путин – новый сторонник Трампа - The New York Times

Об этом пишут Стивен Ли Майерс и Нил МакФаркухар в статье "Послание демократам: взлом электронной почты позволяет предположить, что Путин – новый сторонник Трампа", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Тогда Путин не пришел, но Трампу еще предстояло встретиться с ним. Его восхищение российским лидером, которое разделяют некоторые из его советников кампании, абсолютно очевидно. Это объясняется его тягой к дерзкой, самодовольной политике и деловыми интересами в России, которые перечеркнули десятилетия республиканской ортодоксии в отношении России и ее агрессивного авторитарного лидера, чьи ценности противоположны ценностям Соединенных Штатов.

У Хиллари Клинтон, напротив, гораздо более спорная история с Путиным, несмотря на "перезагрузку" отношений с Россией, к которой стремилась администрация Обамы во время ее пребывания на посту госсекретаря. В 2011 году Путин обвинил ее в подстрекательстве масштабных протестов, которые вспыхнули после выявления фальсификаций во время парламентских выборов.

"Она задала тон для некоторых игроков в нашей стране и дала им сигнал", - сказал он мрачно, продолжая обвинять ее в участии в "активной работе" – старый термин для обозначения тайных операций КГБ. Когда она сравнила вмешательство России в Украине с действиями Гитлера в 1930-е годы, он сказал, что она "никогда не была слишком изящна в своих заявлениях".

Теперь в ходе избирательной кампании в Соединенных Штатах возник вопрос о том, собирается ли Путин – прямо или тайно – поддерживать Трампа. Согласно заключению экспертов в области кибербезопасности, российские спецслужбы взломали [базу данных] Демократического Национального комитета и опубликовали тысячи писем накануне съезда партии. Это спровоцировало обвинения со стороны демократов и некоторых республиканцев в том, что Трамп – это своего рода "сибирский кандидат", которого поддерживают из-за рубежа, чтобы подорвать нацию.

"Учитывая хорошо известное восхищение Дональда Трампа Путиным и его принижение роли НАТО, у русских есть и возможности, и мотив для участия во взломе демократов и публикации писем перед съездом Демократической партии", - сообщил Адам Шифф из Калифорнии, демократ, который является высокопоставленным членом Постоянного специального комитета по разведке при Палате представителей.

"Тот факт, что иностранные игроки, возможно, пытаются повлиять на наши выборы – не говоря уже о таком сильном противнике, как Россия, – должен беспокоить всех американцев из любой партии", - добавил он.

Трамп превратил эту идею в шутку, а председатель его кампании, Пол Манафорт, в своем выступлении на CNN назвал ее "сумасшедшей". "Я даже не знаю, о чем вы говорите", - сказал он.

Всего четыре года назад кандидат в президенты от республиканцев Митт Ромни назвал Россию геополитической угрозой №1 для Соединенных Штатов. Тогда это высказывание критиковали демократы, но он, словно, предчувствовал ухудшение отношений после аннексии Крыма в 2014 году.

По мере приближения ее кампании Клинтон также заострила внимание на угрозе, которую представляет Путин, дистанцируясь в своей книге "Трудный выбор" от "перезагрузки", которую считают крахом. Теперь Трамп предсказывает приближение новой эры сотрудничества, "потому что я нравлюсь Путину", написал он в Twitter.

Любительский бизнес Трампа в стране начался еще в советскую эпоху, когда в 1987 году он посетил Москву по приглашению советского посла в США Юрия Дубинина. На обеде в Нью-Йорке посол упомянул, что его дочь восхищается Trump Tower. "Он на самом деле предложил, чтобы мы построили аналогичное здание в Москве", - сказал тогда Трамп.

Планы Трампа по строительству Trump Tower в России так и не были реализованы, но его интерес к потенциальным инвестиционным и маркетинговым возможностям в стране никогда не угасал. Это доказывает и его решение провести конкурс красоты Мисс Вселенная в концертном зале одного из лучших торговых центров Москвы, Крокус Сити.

Во время формирования своей кампании в этом году он обратился к консультантам, которые разделяли его взгляды в отношении России. У Манафорта были длительные финансовые и политические отношения с бизнесменами в России и Украине.

Начиная с 2005 года, он работал политическим стратегом в Украине у Виктора Януковича и его Партии регионов. Партия изо всех сил пыталась вернуть себе власть после первых президентских выборов в конце 2004 года, результаты которых были отменены из-за фальсификаций, что привело к Оранжевой революции. Согласно данным одного из источников, раскрытых WikiLeaks в 2010 году, в то время Янукович сообщил американскому послу, что он намерен "создать из Регионов партию с платформой и политикой".

"Это имеет большое значение для развития демократии в Украине, утверждал он", -сообщал источник. Янукович победил на президентских выборах в 2010 году, но вскоре был отстранен от власти в результате политических протестов, которые спровоцировали российское вмешательство в Крыму, а затем на востоке Украины.

В регионе у Манафорта также были деловые инвестиции, некоторые из них были отражены в иске, поданном в Нью-Йорке в 2011 году соперником Януковича, Юлией Тимошенко. Хотя иск был отклонен, в нем были подробно описаны связи с украинским газовым посредником, Дмитрием Фирташем, и авторитетным вором в законе из русской мафии Семеном Могилевичем, а также с другим российским олигархом Олегом Дерипаской.

В иске Тимошенко заявила, что Манафорт помог Фирташу использовать незаконные доходы от газовых сделок для покупки и перепланировки бывшего Drake Hotel на Парк-авеню, Манхэттен. Соединенные Штаты добивались экстрадиции Фирташа из Австрии, но требование было отклонено в 2015 году.

Адриан Каратницкий, эксперт по Украине в Атлантическом совете, сказал, что он считает Манафорта хитрым стратегом и бизнесменом. "Я думаю, что Манафорт – агент личного оппортунизма, а не российского империализма", - сказал он.

Другой советник кампании Трампа, Картер Пейдж, также жил и работал в России, он был консультантом "Газпрома", государственного энергетического гиганта. В июле на выпускном в Новой экономической школе в Москве он выступил с речью, в которой предупредил, что вражда между Соединенными Штатами и Россией напоминает холодную войну и является ошибкой.

Пока Путин тщательно избегал одобрения каких-либо кандидатов в кампании Соединенных Штатов, государственные СМИ явно симпатизировали Трампу. По их мнению, он представляет популистский разрыв с прошлым, в то время как, с точки зрения России, Клинтон воплощает все худшие аспекты агрессивного, антагонистического американского истеблишмента.

"От президентства Клинтон они не ожидают ничего другого, кроме продолжения конфронтации, в то время как президентство Трампа они рассматривают как возможность для улучшения отношений", - сказал Владимир Фролов, обозреватель иностранных событий для интернет-издания Slon.ru.

В воскресном выпуске еженедельной телевизионной программы "Вести недели" были приведены цитаты из интервью The New York Times, в котором Трамп предположил, что, если он будет избран, то американская защита балтийских стран не будет автоматической, несмотря на оговорку о коллективной обороне в договоре НАТО.

"Такой практический взгляд на альянс шокировал американский истеблишмент, для которого НАТО уже давно стало культом, поскольку альянс – это основной инструмент, обеспечивающий США господство в Европе", утверждали в телевизионном выпуске, показывая фотографии американских заголовков, в которых Трампа называют агентом и комнатной собачкой Путина.

В декабре, когда кандидатура Трампа еще была относительно новой, отвечая на вопрос, Путин похвалил его, назвав ярким и талантливым. Затем на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, он приветствовал стремление Трампа к улучшению отношений [с Россией]. "Что в этом плохого?" – спросил Путин, вызвав аплодисменты аудитории, состоящей из руководителей предприятий, жаждущих возобновить прежние экономические отношения.

Трамп хвастался словами Путина, но его высказывания в Twitter далеки от последовательного положительного отношения к российскому лидеру. "Как вы думаете, что будет делать Обама, когда Путин захватит Аляску?" – написал он в марте 2014 года, через несколько дней после аннексии Крыма. Через месяц, он процитировал своего поклонника: "Президент Трамп, теперь Путин обмочится сам!"

Иронично, что последние 12 лет Путин обвинял США именно во вмешательстве в политический процесс другой страны.

По словам Мэтью Рожански, директора Института Кеннана в Международном центре Вудро Вильсона, вполне возможно, что российские спецслужбы стоят за взломом и утечкой сообщений электронной почты, но из этого не обязательно следует, что у Москвы есть фаворит.

Он говорит, что утечка, скорее всего, нацелена на то, "чтобы подлить масла в огонь", как сделала Россия, поддержав повстанцев в Европе. По его словам, Путин должен осознавать, что прямое вмешательство вполне может вызвать негативную реакцию американских избирателей, особенно в неопределившихся штатах, таких как Огайо и Пенсильвания. Там живут американцы с польскими, украинскими и балтийскими корнями.

"Неужели Путин настолько глуп?" - спросил он.