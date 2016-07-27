Уровень доверия к президенту и премьеру Франции остается низким - опрос

Таковы данные опроса Harris Interactive, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Так, только 20% французов доверяют президенту, и 22% - премьеру. Эти показатели близки к данным в прошлом месяце.

Таким образом, теракт в Ницце не привел к росту доверия к руководству страны, как это было после терактов в январе и ноябре 2015 года.

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Не доверяют Олланду 79% опрошенных, Валльсу - 77%.

Как сообщалось, 14 июня в Ницце после салюта по случаю национального праздника грузовик въехал в толпу людей, возвращавшихся домой. Водитель грузовика также открыл огонь по людям.

В результате атаки, которую французские власти назвала терактом, погибли 84 человека.

По свидетельству очевидцев, грузовик на высокой скорости в течение 2 км ехала сквозь толпу, прежде чем остановился.

Террорист во время перестрелки с полицейскими был ликвидирован.

Позже прокуратура Франции подтвердила, что теракт в Ницце совершил 31-летний Мохамед Лахуайедж-Бухлель, который имел двойное гражданство Франции и Туниса.